Трамп считает, что сейчас не время называть Китай валютным манипулятором

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за ситуации с КНДР сейчас не лучшее время для того, чтобы называть Китай валютным манипулятором.

"Я не думаю, что сейчас правильное время для этого", — сказал он на митинге сторонников в Гаррисберге (штат Пенсильвания).

По его словам, "Китай, возможно и вероятно, поможет нам в ситуации с КНДР".

Президент напомнил о своих недавних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Он прекрасный человек. Я верю, что он хочет решить проблему КНДР. Но наши СМИ обращают внимание только на то, что Трамп не называет Китай валютным манипулятором. По-вашему, я должен был сказать ему: "Послушайте, господин председатель, вы нам поможете с КНДР? И, кстати, вы манипулируете валютой"? Как думаете, это сработало бы?" — сказал Трамп.