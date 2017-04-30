Трамп считает, что сейчас не время называть Китай валютным манипулятором

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за ситуации с КНДР сейчас не лучшее время для того, чтобы называть Китай валютным манипулятором.
По его словам, "Китай, возможно и вероятно, поможет нам в ситуации с КНДР".
Президент напомнил о своих недавних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Он прекрасный человек. Я верю, что он хочет решить проблему КНДР. Но наши СМИ обращают внимание только на то, что Трамп не называет Китай валютным манипулятором. По-вашему, я должен был сказать ему: "Послушайте, господин председатель, вы нам поможете с КНДР? И, кстати, вы манипулируете валютой"? Как думаете, это сработало бы?" — сказал Трамп.