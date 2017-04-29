В Москве считают злоупотреблением замораживание транша на проекты МАГАТЭ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Действия банков США, заморозивших транш России на гуманитарный проект МАГАТЭ, могут рассматриваться как злоупотребление, это наносит ущерб ООН, сообщает МИД РФ.

Соответствующий комментарий министерства размещен на его сайте в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"Создается впечатление об умышленном создании препятствий для финансирования Россией гуманитарного проекта по линии МАГАТЭ. Эти действия банков США могут рассматриваться как злоупотребление международной финансовой системой за счет контроля за долларовыми транзакциями, что в данном случае наносит прямой ущерб функционированию системы ООН", — говорится в заявлении.