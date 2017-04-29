Надземный пешеходный переход у развязки под Тверью откроют в 2018 году

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Надземный пешеходный переход у дорожной развязки на станции Чуприяновка под Тверью намерены открыть в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Глава региона Игорь Руденя и вице-президентом ОАО "РЖД", гендиректор ОАО "РЖДстрой" Олег Тони в пятницу провели совещание, где обсудили вопросы обустройства транспортной развязки на станции Чуприяновка и надземного пешеходного перехода на станции Тверь.

"На 2017-2018 годы деньги, необходимые для строительства объекта, выделены. На май запланирован конкурс по выбору подрядчика. Уверен, что в первом квартале следующего года мы сумеем ввести переход в эксплуатацию", — цитирует пресс-служба Тони.

Как подчеркнул глава региона, развязка должна отвечать современным требованиям, в том числе, нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья.

На создание транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда на станции Чуприяновка в Калининском районе из федерального бюджета предусмотрено около 900 миллионов рублей, в прошлом году область получила 300 миллионов рублей, в этом году получит около 600 миллионов рублей.

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