Любо-недорого. 10 самых дешевых кроссоверов с "автоматом"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Недорогой кроссовер с "автоматом" — нет более желанного словосочетания для среднестатистического автолюбителя. Таких моделей в бюджетном сегменте осталось немного, но уложиться в миллион рублей все еще можно. РИА Новости собрало все предложения по двухпедальным паркетникам с ценниками из шести цифр.

10. Ford EcoSport: 990 000 рублей

Самая дешевая версия модели EcoSport с "автоматом" недотягивает до психологической отметки в миллион рублей каких-то 10 тысяч. В паре с 1,6-литровым двигателем (122 л.с.) тут работает современная 6-ступенчатая коробка передач, а сама комплектация Trend богата на оборудование. Тут есть светодиодные дневные ходовые огни, обогрев зеркал, полноразмерная запаска, аудиосистема, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, две подушки безопасности и даже система стабилизации. Кроссовер от Ford может предложить и более богатый выбор опций, но стоимость таких комплектаций будет уже выше миллиона.

9. Geely Emgrand X7: 986 000

Шестиступенчатый "автомат" полагается только самой дорогой комплектации китайского кроссовера Emgrand X7 с 2,4-литровым мотором мощностью 148 л.с. Модель всего на четыре тысячи рублей дешевле Ford EcoSport, но предлагает в числе прочего более просторный салон, кожаную обивку сидений, обогрев передних сидений, датчики парковки по кругу и алюминиевые диски диаметром 17 дюймов. Чем Geely хуже или лучше Ford? Стоит ли доверять китайским автопроизводителям? Все это — темы других материалов.

8. Renault Kaptur: 979 990 рублей

Renault Kaptur в России занял прочную позицию в середине списка 20 самых популярных автомобилей. В отличие от классических (с гидротрансформатором) "автоматов" Geely и Ford, у компактного кроссовера Kaptur с 1,6-литровым двигателем и двумя педалями бесступенчатый вариатор X-Tronic. В комплектации есть круиз-контроль, кнопка запуска двигателя, дистанционный запуск двигателя, кондиционер, музыка и 17-дюймовые легкосплавные диски. Модели 2016-го и 2017 года выпуска стоят абсолютно одинаково: интересно, какими предложениями дилеры будут склонять покупателей к приобретению машины прошлого года? Для тех, кому вариатор не по нраву, французы предлагают древний четырехступенчатый "автомат" вкупе с более мощным 2,0-литровым мотором и полным приводом, но стоить такая машина будет на 130 тысяч больше.

7. Hyundai Creta: 939 900 рублей

Новейший корейский кроссовер не только дешевле французского на 40 тысяч, но и гораздо популярнее. Да что там популярнее, Hyundai Creta — самый продаваемый автомобиль этого класса в России: он занял пятое место среди всех моделей в 2017 году. У самой доступной переднеприводной версии с "автоматом" — 1,6-литровый мотор (123 л.с. и заправляется 92-м бензином), шестиступенчатая трансмиссия, но, в отличие от предыдущих трех соперников, у него нет даже аудиосистемы. Более богатая комплектация Creta будет стоить дороже миллиона.

6. Renault Duster: 920 990 — 939 990 рублей

Renault Duster не так давно стал основой для создания Kaptur: из сельского парня вылупился городской стиляга. Однако у "Дастера" нет вариатора, зато версия с 2,0-литровым мотором и четырехступенчатым "автоматом" стоит меньше, чем вышеупомянутый Kaptur. И главное, он единственный полноприводный кроссовер стоимостью до миллиона среди всей десятки! Увы, но ничего не бывает просто так: комплектация у Duster очень бедная, особенно если сравнивать ее с Kaptur. Никаких легкосплавных дисков, кожаных рулей и прочих бортовых компьютеров — минимализм. За машину со всеми благами цивилизации — читай, дополнительными опциями — придется отдать больше миллиона рублей.

5. Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 3: 889 900 — 909 900 рублей

В середине рейтинга расположились сразу два кроссовера китайской марки Chery. Тот, что побольше (Tiggo 3), в топовой комплектации оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 126 л.с. и вариатором. В списке оборудования есть такие интересные позиции, как 17-дюймовые алюминиевые диски колес, кондиционер, круиз-контроль и даже 8-дюймовый сенсорный HD-экран с функцией интеграции смартфонов Mirror Link. У модели поменьше (Tiggo 2) все компактнее. Двигатель объемом 1,5 литра мощностью 106 л.с., вместо вариатора — четырехступенчатый "автомат", колеса на дюйм меньше, но есть то, чего нет у Tiggo 3: камера заднего вида.

4. Lifan X60: 819 900 — 859 900 рублей

Китайский кроссовер предлагается сразу в двух версиях: старой и новой. За почти 820 тысяч можно купить модель с бесступенчатым вариатором и 1,8-литровым мотором 2016 года выпуска. Обновленная машина с другим дизайном и теми же агрегатами будет стоить на 30 или 40 тысяч рублей дороже в зависимости от года выпуска — 2016-го и 2017-го соответственно. Кондиционер, аудиосистема, задние датчики парковки, кожаный салон и легкосплавные диски есть у всех модификаций, но системы стабилизации не найти даже в топовой комплектации, которая стоит 920 тысяч рублей.

3. Brilliance V5: 781 900 рублей

Китайская марка Brilliance готова предложить кроссовер с пятиступенчатым "автоматом" еще дешевле. Однако машина эта уже старая, ее 1,6-литровый 110-сильный двигатель соответствует лишь экологическому классу "Евро-4", а потому в Россию такие модели больше не поставляются. Да и комплектация совсем спартанская: кроме двух подушек, аудиосистемы и ABS, ничего интересного нет. В общем, купить еще можно, но здравого смысла в этом не будет.

2. Lada X-Ray: 710 900 рублей

Слово crossover в буквальном смысле означает переходное или пограничное явление, и лучшим тому примером служит Lada X-Ray. Одни скажут, что это всего лишь хэтчбек повышенной проходимости, но "АвтоВАЗ" на своем официальном сайте настаивает: кроссовер. Отечественная модель единственная в нашем списке оснащается роботизированной коробкой передач с одним сцеплением. С одной стороны, это позволяет удешевить модель, с другой, уровень комфорта тут ниже, чем в случае с вариаторами и гидромеханическими трансмиссиями. Модификация с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. оснащена системой стабилизации, двумя подушками безопасности, подогревом передних сидений, кондиционером, "музыкой" и литыми 15-дюймовыми колесами. Не густо, но и не пусто.

1. Renault Sandero Stepway: 699 990 рублей

© Renault Автомобиль Renault Sandero Stepway © Renault Автомобиль Renault Sandero Stepway

Встречайте, самый дешевый на сегодняшний день кроссовер России с двумя педалями: румынская модель Dacia Sandero, получившая в России французскую "фамилию" Renault. Автомобиль за 700 тысяч рублей оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 102 л.с. и стареньким четырехступенчатым "автоматом". Хоть Stepway и произошел от обычного хэтчбека Renault Sandero, но его дорожный просвет в 195 миллиметров и нижние части кузова, покрытые защитными панелями из неокрашенного пластика, сделали из него неплохого "проходимца". Однако его доступность достигнута путем отказа от комфорта: нет ни "музыки", ни системы стабилизации, ни кондиционера. Из сколь-либо значимых электронных благ — только обогрев сидений и круиз-контроль.