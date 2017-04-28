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Экономика

Центробанк значительно снизил ключевую ставку и оставил рынок без обещаний

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19:5928.04.2017
(обновлено: 20:03 28.04.2017)
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в МосквеФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Банк России, не размениваясь по мелочам, снизил в пятницу ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 9,25% на фоне приближения инфляции к целевому уровню в 4%. При этом регулятор убрал ставший традиционным сигнал о горизонте дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заменив его менее четким заявлением. Это вносит интригу в дальнейшую политику регулятора, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.

Мужчина в кассе. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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Это второе снижение ставки в текущем году, в марте сокращение было скромнее — на четверть процентного пункта. Все аналитики ожидали смягчения регулятором денежно-кредитной политики в пятницу, большинство же высказывалось за то, что ЦБ изберет более плавную траекторию и снизит ставку на 0,25 процентного пункта, но при этом смягчит риторику.

"Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются", — говорится в пресс-релизе Банка России. Годовая инфляция, по оценкам ЦБ, в РФ на 24 апреля составила 4,2-4,3%.

Регулятор указал, что годовая инфляция снизится до 4% до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного целевого уровня в 2018-2019 годах при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

"Хотя комментарий ЦБ РФ достаточно туманен, мы считаем, что баланс инфляционных рисков улучшился в последние месяцы", — полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. В частности, корпоративное кредитование продолжает снижаться, улучшился прогноз цен на нефть, что будет играть в пользу сильного рубля в ближайшие месяцы, кроме того, замедлился рост бюджетных расходов.

Приближение к заветной цели

Банк России выбрал максимальный шаг снижения ставки из двух ожидаемых рынком вариантов, поскольку признал текущую низкую инфляцию более устойчивой, чем это было раньше, полагают эксперты.

"Своим решением понизить ставку на 0,50 процентного пункта ЦБ старается учесть активное снижение инфляции и ее приближение к целевому значению. Это необходимо для того, чтобы в последующие периоды, когда инфляция будет около 4%, иметь возможность более активно влиять на нее и на финансовую систему. В этом году мы ждем снижение ключевой ставки до 8,5%. Хотя после этого заседания мы фиксируем риск, что регулятор будет активнее ослаблять политику", — сказал начальник управления макроэкономического исследований и стратегического анализа Юникредитбанка Артем Архипов.

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Аналитики Citi также полагают, что "растущая вероятность достижения цели по инфляции в 4% раньше срока побудила ЦБ ускорить темпы смягчения политики". "В то же время Банк России предостерег рынки от интерпретации сегодняшнего решения как чрезмерно мягкого — в сопроводительном комментарии ЦБ указал на нестабильность на мировых финансовых и сырьевых рынках как ключевой краткосрочный риск для прогноза по инфляции", — говорят они.

Основным источником инфляционных рисков в ближайшее время может стать возможная волатильность мировых рынков, в том числе на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами, указал регулятор. Это может привести к временному повышению волатильности потоков капитала и валютного курса.

В числе рисков также то, что в феврале-марте сложилась нехарактерно низкая продовольственная инфляция и этот фактор будет исчерпан во втором квартале, что временно приостановит тенденцию снижения инфляционных ожиданий, считают в ЦБ.

По мнению экспертов, далеко не рядовым аргументом при снижении ставки в пятницу стало укрепление рубля. Курс национальной валюты за последний квартал вырос по бивалютной корзине более чем на 5%, несмотря на многочисленные "словесные интервенции" со стороны экономических властей. Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, что власти страны понимают озабоченность экспортеров укреплением отечественной валюты и ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля.

"Наша мысль заключается в том, что укрепление рубля могло сыграть не последнюю роль в сегодняшнем решении. Не было улучшения динамики инфляции относительно мартовской статистики, экономические данные были в основном нейтральные, но были достаточно сильные заявления президента, которые нельзя было полностью проигнорировать, особенно когда ЦБ РФ начал изучать сценарий с "высокими ценами на нефть", — отмечает главный аналитик ING Дмитрий Полевой.

Туманный сигнал

Эксперты заинтригованы, даже обеспокоены, изменением сигнала Банка России относительно его будущей политики. Вместо прежнего заявления о том, что регулятор рассмотрит возможность снижения ставки на определенном горизонте времени, в последнем пресс-релизе говорится о том, что оценка масштаба возможного снижения ставки в 2017 году не изменилась.

"Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель) и сценария с ростом цен на нефть (до 55 долларов в 2017 году — ред.), а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась", — заявил в итоговом пресс-релизе регулятор.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Хотя в сегодняшнем комментарии ЦБ говорит о том, что регулятор не изменил своих ожиданий в отношении перспектив понижения ставки на 2017 год, это не дает никакой подсказки по поводу действий ЦБ на следующем заседании, заявила главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "Смысл заявления неоднозначен, поскольку ЦБ РФ никогда не делился оценками потенциала снижения ставок ни в какой числовой форме, поэтому рынки должны будут ее интерпретировать сами", — отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Александр Исаков.

Снизив ставку уже сейчас на 0,5 процентного пункта и лишив участников рынка ориентиров по дальнейшей динамике ставки, регулятор поставил под вопрос цикл смягчения процентной политики вплоть до конца третьего квартала, делает выводы аналитик "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Коммуникация ЦБ с рынком поменялась, роль публикуемого комментария ЦБ в формировании ожиданий по ставке снижается. Мы считаем, что с марта ЦБ РФ сильно изменил стиль своей коммуникации с рынком. Во-первых, если в прошлом комментарий ЦБ к решению по ставке обычно воспринимался как прогноз в отношении дальнейших действий регулятора, теперь он больше сосредоточен на объяснении принятого решения и менее информативен для понимания дальнейших решений ЦБ РФ", — отмечает Орлова.

Более значимыми стали словесные комментарии регулятора, указала она. Так, 20 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании совета директоров может состояться дискуссия о снижении ставки в пределах 0,25-0,5 процентного пункта. Перед мартовским заседанием директор департамента ДКП ЦБ РФ Игорь Дмитриев в интервью агентству Блумберг сообщал, что ЦБ рассмотрит возможность снижения ставки.

Трудности перевода

Рынку и регулятору впредь будет сложнее понимать друг друга, полагают эксперты.

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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"Спектр возможностей ЦБ для действий сейчас достаточно большой, и такая гибкость создает интересную среду для рынков, так как еще до недавнего времени ЦБ формировал очень мощные ожидания по своим действиям. Стало сложнее воспринимать сигналы регулятора, потому что сама ситуация теперь стала менее однозначной — инфляция приблизилась к цели ЦБ РФ. Теперь и регулятор вынужден еще осторожнее указывать направление рынку из-за возможного изменения ситуации, и участникам рынка сложнее услышать верный сигнал", — считает Архипов из Юникредитбанка.

"Что касается шага снижения, то мне кажется, что своим решением ЦБ показал, что он готов ко всем вариантам: не менять ставку, менять ее несильно, либо, наоборот, активно — в зависимости от поступающей информации", — говорит Архипов.

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