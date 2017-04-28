Россельхознадзор проведет проверку белорусских предприятий

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора со 2 по 5 мая проведут проверку белорусских предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции, сообщает российское ведомство в пятницу.

"Согласно достигнутым договоренностям, в период со 2 по 5 мая 2017 года специалисты Россельхознадзора совместно со специалистами Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии проведут совместную проверку предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции", — говорится в сообщении.

В рамках поездки будут изучаться предприятия Минской области, а также белорусские компании, увеличившие объемы производства, сообщил в свою очередь глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Второго мая выедут, до девятого где-то там будут, до праздников. Будут проверять предприятия Минской области и те предприятия, которые резко увеличили производство продукции", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах Второго всероссийского форума продовольственной безопасности.

"Потому что это наводит на мысли, что с закрытых предприятий стали (продукцию — ред.) поставлять на открытые и стали продавать", — пояснил глава ведомства.