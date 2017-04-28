Ткачев: Россия может занять до 15% мирового рынка органических продуктов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр — РИА Новости. Россия в будущем может занять до 10-15% мирового рынка органической продукции, объем которого уже сейчас превышает 100 миллиардов долларов, а через пять лет может удвоиться, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
По его словам, сегодня РФ занимает лишь десятые доли процента мирового рынка — 0,2%. "За последние 7 лет рынок органических продуктов вырос более чем на 60%, почти в 10 раз увеличилось число производителей и площадь сертифицированных под органику земель", — указал министр.
Он также отметил, что в мире под органическое сельское хозяйство суммарно задействовано почти 45 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
"В то же время в России около 10 миллионов гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения не получало удобрений более 20 лет… Эти земли нужно вводить постепенно в оборот", — подчеркнул Ткачев.
"Имея огромный потенциал и растущий спрос на органическую продукцию, Россия может получить дополнительный рынок сбыта и в перспективе кратно увеличить свою долю в мировом производстве органической продукции. Спрос на эко-продукцию растет во всем мире, несмотря на более высокие цены в сравнении с обычной продукцией. Среди потребителей формируется сегмент, готовый приобретать продукцию со знаком "Эко", — заключил министр.