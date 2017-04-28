Ткачев: Россия может занять до 15% мирового рынка органических продуктов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр — РИА Новости. Россия в будущем может занять до 10-15% мирового рынка органической продукции, объем которого уже сейчас превышает 100 миллиардов долларов, а через пять лет может удвоиться, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Объем мирового рынка органической продукции уже сейчас превышает 100 миллиардов долларов. По прогнозам, через пять лет он удвоится до 200 миллиардов долларов… Уверен, что при грамотном подходе Россия может занять до 10-15% мирового рынка органической продукции", — сказал Ткачев, выступая на Втором всероссийском форуме продовольственной безопасности.

По его словам, сегодня РФ занимает лишь десятые доли процента мирового рынка — 0,2%. "За последние 7 лет рынок органических продуктов вырос более чем на 60%, почти в 10 раз увеличилось число производителей и площадь сертифицированных под органику земель", — указал министр.

Он также отметил, что в мире под органическое сельское хозяйство суммарно задействовано почти 45 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

"В то же время в России около 10 миллионов гектаров​ неиспользуемых земель сельхозназначения не получало удобрений более 20 лет… Эти земли нужно вводить постепенно в оборот", — подчеркнул Ткачев.

"Имея огромный потенциал и растущий спрос на органическую продукцию, Россия может получить дополнительный рынок сбыта и в перспективе кратно увеличить свою долю в мировом производстве органической продукции. Спрос на эко-продукцию растет во всем мире, несмотря на более высокие цены в сравнении с обычной продукцией. Среди потребителей формируется сегмент, готовый приобретать продукцию со знаком "Эко", — заключил министр.