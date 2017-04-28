ЦБ рассказал, от чего будет зависеть решение по ключевой ставке в будущем

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась, заявил регулятор.

"Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась", — говорится в сообщении.

Каков этот ожидаемый масштаб, в релизе не уточняется.

ЦБ РФ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых. Это уже второе снижение ставки в текущем году, правда в марте сокращение было скромнее — на четверть процентного пункта. В 2016 году Банк России дважды понижал ставку — в июне и сентябре, оба раза на 0,5 процентного пункта.

В мартовском релизе сигнал был другим. Регулятор тогда заявил, что будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах текущего года.

Подробнее о введении ключевой ставки ЦБ РФ и ее изменениях читайте в справке РИА Новости >>