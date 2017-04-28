Центробанк дал прогноз по инфляции на 2017 год

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция в РФ в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики достигнет 4% до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах, следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ РФ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых. Это уже второе снижение ставки в текущем году, правда, в марте сокращение было скромнее — на четверть процентного пункта. В 2016 году Банк России дважды понижал ставку — в июне и сентябре, оба раза на 0,5 процентного пункта.

"По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен снизится до 4% до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного целевого уровня в 2018-2019 годах", — говорится в сообщении.