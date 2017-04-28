В ЦБ опасаются негативного влияния переговоров по нефти на курс рубля

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Основным источником инфляционных рисков в ближайшее время может стать возможная волатильность мировых рынков, в том числе на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами, что может привести к временному повышению волатильности потоков капитала и валютного курса, говорится в сообщении регулятора.

"В ближайшее время основным источником инфляционных рисков может стать возможная волатильность мировых товарных и финансовых рынков, в том числе на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами. Это может привести к временному повышению волатильности потоков капитала и валютного курса, оказывая негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания", — говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров, на котором регулятор снизил ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых.

Инфляционные риски будут ниже в случае реализации сценария Банка России, в котором предполагается рост цен на нефть с 55 долларов за баррель в 2017 году до 60 долларов за баррель в 2018 году. Снижению среднесрочных инфляционных рисков также будет способствовать законодательное закрепление бюджетного правила, отмечает регулятор.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что решение о возможном продлении соглашения будет принято в Вене 25 мая.

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