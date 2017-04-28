Аналитики: импортеры в РФ адаптировались как к кризису, так и к санкциям

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компании-импортеры в РФ практически адаптировались к санкциям и экономическому кризису в России: растет и объем, и доля поставок товаров из стран дальнего зарубежья в общем импорте, возвращаясь к показателям предкризисных периодов, считают эксперты "Центра развития" НИУ ВШЭ.
В то же время после глобального финансово-экономического кризиса 2009 года и ответных санкций со стороны России, введённых в августе 2014 года, удельный вес импорта из дальнего зарубежья сокращался до 84,1% и 86,6% соответственно, отмечают аналитики. При этом и тенденция к росту стоимостных объёмов за последний год отмечена во всех укрупнённых товарных группах импорта из стран дальнего зарубежья.
"С ноября прошлого года стал расти импорт химической продукции, с сентября – продовольствие, с августа – текстиль и обувь, с июня – ускорился рост импорта продукции машиностроения. Следует отметить, что на этот период пришлось значительное укрепление реального эффективного курса рубля", — добавляют аналитики.
"Этому будет способствовать ожидаемое ослабление рубля, в то время как восстановление внутреннего спроса будет идти медленными темпами. Стоимость импорта может вырасти до 220-230 миллиардов долларов в 2017 году, на 15-20% к предыдущему году. Улучшение в динамике импорта мы ожидаем за счёт как потребительских, так и инвестиционных товаров", — заключают эксперты.