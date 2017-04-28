Аналитики: импортеры в РФ адаптировались как к кризису, так и к санкциям

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компании-импортеры в РФ практически адаптировались к санкциям и экономическому кризису в России: растет и объем, и доля поставок товаров из стран дальнего зарубежья в общем импорте, возвращаясь к показателям предкризисных периодов, считают эксперты "Центра развития" НИУ ВШЭ.

"В настоящее время в структуре всего импорта 90% приходится на товары из стран дальнего зарубежья, что незначительно уступает предкризисному уровню ноября 2008 года (91,2%) и предсанкционному уровню в декабре 2014 года (90,3%). Другими словами, импортёры практически адаптировались как к кризису, так и к санкциям", — говорится в "Комментариях о государстве и бизнесе", подготовленном экспертами.

В то же время после глобального финансово-экономического кризиса 2009 года и ответных санкций со стороны России, введённых в августе 2014 года, удельный вес импорта из дальнего зарубежья сокращался до 84,1% и 86,6% соответственно, отмечают аналитики. При этом и тенденция к росту стоимостных объёмов за последний год отмечена во всех укрупнённых товарных группах импорта из стран дальнего зарубежья.

"С ноября прошлого года стал расти импорт химической продукции, с сентября – продовольствие, с августа – текстиль и обувь, с июня – ускорился рост импорта продукции машиностроения. Следует отметить, что на этот период пришлось значительное укрепление реального эффективного курса рубля", — добавляют аналитики.

Стоимость импорта товаров в марте 2017 года, очищенную от сезонного фактора и случайных колебаний, они оценивают в 18,5 миллиарда долларов, что на 1,2% больше, чем в феврале. Однако до конца года эксперты ждут ослабления тенденции роста в импорте.

"Этому будет способствовать ожидаемое ослабление рубля, в то время как восстановление внутреннего спроса будет идти медленными темпами. Стоимость импорта может вырасти до 220-230 миллиардов долларов в 2017 году, на 15-20% к предыдущему году. Улучшение в динамике импорта мы ожидаем за счёт как потребительских, так и инвестиционных товаров", — заключают эксперты.