Ткачев рассказал, от чего зависят сроки начала молочных интервенций

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Закупки молока государством в интервенционный фонд в России могут начаться в июле-августе этого года, но окончательное решение будет приниматься, исходя из ситуации на рынке, лишних денег в бюджете РФ нет, сообщил в четверг журналистам глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"Сегодня ситуация на рынке несколько другая, по разным факторам — цены снизились. Мы, конечно, думаем, как этот механизм (интервенции – ред.) применить на практике и, я думаю, что в пик лета, в период "большого молока", когда будут большие надои, это, как правило, июль-август, и, как правило, происходит снижение цен, здесь мы попробуем применить механизм (интервенций – ред.) на деле", — сказал Ткачев.

"Подчёркиваю, если не будет приличного падения цены на молоко, то мы будем думать — денег лишних нет, у нас есть куда их тратить", — уточнил министр.

Он напомнил, что решения приняты — интервенционный фонд создан. Но когда использовать его и в каком объёме — власти в этом вопросе будут исходить из текущей ситуации.

"Хочу напомнить, что молочных интервенций у нас не было в природе, мы впервые подошли к этому. Надо сказать правду, что в течение текущего года цена на молоко была приличная. Мы о такой даже не мечтали — 26, 28, в некоторых регионах 30 рублей (за литр – ред.), это сделало отрасль доходной, и инвесторы начали искать возможности инвестирования", — заключил министр.