Аграрии Ивановской области получили поддержку на сумму более 211 млн рублей

ИВАНОВО, 27 апр — РИА Новости. Сельхозпроизводители Ивановской области получили в конце апреля очередной транш субсидий на общую сумму свыше 211 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Из средств предоставленной субсидии более 97 миллионов рублей предусмотрены на меры по повышению продуктивности в молочном скотоводстве, 43,5 миллионов рублей уйдут на поддержку племенного животноводства. Почти 51 миллион рублей будет потрачен на возмещение части прямых затрат аграриев на создание и модернизацию объектов АПК, более 20 миллионов рублей выделено на возмещение части процентной ставки по кредитам, выданным до конца 2016 года", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в середине апреля аграриям уже была оказана несвязанная поддержка в области растениеводства в объеме порядка 61 миллиона рублей. Кроме того, в мае планируется перечислить средства грантовой поддержки начинающим фермерам и средства грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составит порядка 27 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова зампреда областного правительства Светланы Давлетовой.

Как отметили в пресс-службе, задачу обеспечить доведение финансовых средств до аграриев в период подготовки к весеннему севу своевременно и в полном объеме поручил профильным ведомствам на заседании областного правительства 11 апреля губернатор Ивановской области Павел Коньков.

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