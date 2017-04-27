Правительство выделит 80 миллиардов рублей на поддержку промпроизводства

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделит 80 миллиардов рублей на поддержку промышленного производства, а также 7,5 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог и благоустройство, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"У нас промышленное производство показывает рост. Что важно, неплохие темпы показали обрабатывающие отрасли. Для того, чтобы они развивались и дальше, выделяется более 80 миллиардов рублей. Деньги пойдут на поддержку машиностроения, легкой промышленности и других обрабатывающих отраслей, на обеспечение предприятий доступными кредитами на замещение импорта, на создание современных производств", — сказал Медведев на заседании правительства.

"Ну и также 2,5 миллиарда рублей распределяется на строительство и ремонт дорог в семи регионах — это Бурятия, Тыва, Калининградская, Ростовская, Костромская, Рязанская и Ярославская области", — сообщил он.

Премьер отметил, что в настоящее время все регионы страны активно включились в процесс благоустройства. "Более пяти миллиардов рублей выделяется на формирования комфортной городской среды. Этот приоритетный проект мы недавно обсуждали. В ближайшие годы проведем масштабную работу по благоустройству дворовых территорий, пешеходных зон, скверов, парков", — сказал Медведев.