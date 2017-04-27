NYT: США, скорее всего, выйдут из торгового соглашения НАФТА

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, подпишет указ, запускающий процесс выхода страны из соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Собеседники издания не уточняют, какие конкретно формулировки будут содержаться в указе. Как пишет газета, документ может запустить шестимесячный период, предшествующий выходу страны из соглашения. В это время могут проводиться переговоры по его заключению на новых условиях.

Ранее официальный представитель канадского МИД сообщил, что власти Канады готовы к проведению переговоров по повторному заключению соглашения.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай в ответ заявлял, что его страна готова к возможному выходу из НАФТА, если не будет достигнуто соответствующих договоренностей с США и Канадой.