Путин: господдержка проектов по импортозамещению не безгранична

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Господдержка проектов по импортозамещению не безгранична, важно поддерживать их на начальном этапе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно понимать, что государственная поддержка проектов импортозамещения не безгранична. Наша основная задача — стимулировать запуск новых проектов, подставить им плечо, помочь развернуться на начальном этапе их реализации", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он добавил, что в дальнейшем успех этих проектов будет зависеть от ответственности и грамотного управления руководителей предприятий и компаний.