Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и яиц из 26 регионов Чехии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россельхознадзор с 26 апреля временно ограничил поставки живой птицы и яиц из еще 26 регионов Чехии в связи с регистрацией птичьего гриппа, следует из сообщения российского ведомства.

В конце марта Россельхознадзор из-за гриппа птиц запретил поставки аналогичной продукции из Пардубицкого, Краловеградецкого, Карловарского и Пльзенского краев Чехии.

"С 26 апреля 2017 года временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и инкубационного яйца, введенные Россельхознадзором в связи с регистрацией высокопатогенного гриппа птиц в Чехии, распространяются на следующие регионы: Зноймо, Брно, Брецлав, Прага, Табор, Пршеров, Турнов, Страконице, Острава, Хомутов, Чешские Будейовицы, Прахатице, Мельник, Усти-над-Орлици, Карвина, Либерец, Бероун, Йиндржихув Градец, Рихнов-над-Кнежноу, Хрудим, Карвина, Пльзень, Трутнов, Карловы Вары, Хеб, Фридек-Мистек", — говорится в документе.

Кроме того, вводятся временные ограничения и на транзит по территории РФ живой птицы из указанных регионов.

Ранее в апреле Россельхознадзор сообщил, что может попросить ряд стран Евросоюза приостановить выдачу сертификатов для поставок в Россию товаров, которые несут риск распространения птичьего гриппа на территории РФ.

Россельхознадзор, начиная с декабря, начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции. По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.