Миронов внес в Госдуму законопроект об утверждении программы приватизации

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его зампред Михаил Емельянов внесли в Госдуму законопроект, обязующий утверждать программу приватизации с парламентом РФ.
"Проект федерального закона… предусматривает возвращение практики утверждения программы приватизации федерального имущества путем принятия соответствующего отдельного Федерального закона по указанному предмету", — говорится в пояснительной записке.
Емельянов пояснил РИА Новости, что проект предлагает, чтобы программа приватизации ежегодно согласовывалась с парламентом, "как это было в период массовой приватизации 1990-х годов".
"Законопроект направлен на установление открытости, прозрачности и публичности процедуры приватизации государственного и муниципального имущества", — уточняют авторы.