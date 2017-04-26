СМИ: Минфин предлагает запретить производство и продажу алкоэнергетиков

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минфин России подготовил законопроект о запрете производства и продажи в России алкоэнергетиков, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-служба министерства.
В министерстве объяснили, что по итогам исследований научных учреждений был сделан вывод о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков, поскольку они вызывают привыкание к алкоголю.
Депутаты Мосгордумы в марте направили в комитет Госдумы по экономполитике законопроект, согласно которому регионы получат право самостоятельно ограничивать продажу алкогольных энергетиков. Продажа слабоалкогольных энергетиков в Москве и Подмосковье запрещена с 1 мая 2015 года.