СМИ: Минфин предлагает запретить производство и продажу алкоэнергетиков

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минфин России подготовил законопроект о запрете производства и продажи в России алкоэнергетиков, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-служба министерства.

Запрет будет касаться "производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества", рассказали в Минфине. Как пояснили в пресс-службе, исключение составит лишь производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

В министерстве объяснили, что по итогам исследований научных учреждений был сделан вывод о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков, поскольку они вызывают привыкание к алкоголю.

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина "Известиям" сказали, что положительно оценивают инициативу Минфина. В Минэкономразвития и Минпромторге газете подтвердили, что рассматривают этот документ.

Депутаты Мосгордумы в марте направили в комитет Госдумы по экономполитике законопроект, согласно которому регионы получат право самостоятельно ограничивать продажу алкогольных энергетиков. Продажа слабоалкогольных энергетиков в Москве и Подмосковье запрещена с 1 мая 2015 года.