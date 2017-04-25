Курс евро к доллару обновил максимум с 10 ноября

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Курс евро к доллару во вторник продолжает ралли на итогах первого тура президентских выборов во Франции и достиг максимума с начала ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0946 доллара за евро с 1,0867 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,0950 доллара за евро, что является максимумом с 10 ноября 2016 года.

Курс доллара к иене поднимался до 110,97 иены за доллар со 109,76 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 98,74 пункта.

Согласно данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Второй тур состоится 7 мая.

Аналитики HSBC не исключают, что к концу 2017 года курс евро к доллару достигнет отметки в 1,2 доллара за евро. "Результаты первого тура французских выборов дали нам уверенность в том, что ралли евро теперь начнется всерьез", — приводит портал PoundSterlingLive слова главного стратега HSBC по иностранным валютам Дэвида Блума (David Bloom).