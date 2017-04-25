Глава комплекса "Вятское" подарил Путину огурцы собственной засолки

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Учредитель историко-культурного комплекса "Вятское" Олег Жаров рассказал президенту Владимиру Путину об интересе иностранных послов и подарил огурцы собственной засолки.

Глава государства во время поездки в Рыбинск на НПО "Сатурн" встретился с деловыми кругами Ярославской области. Жаров рассказал главе государства, что к ним приезжают представители зарубежной прессы, пишут про их работу — по его мнению, это хорошая пропаганда и для России, и для области.

Он добавил, что от них "не вылезают и послы", в том числе из США и Франции.

"Может, к вам их и переселим?" — пошутил президент.

Учредитель "Вятского" также рассказал Путину о технологии засолки огурцов в ямах и подарил главе государства образец продукции.

"К огурцам больше ничего?" — отреагировал Путин с улыбкой.

Также глава государства встретился с гендиректором судостроительного завода "Вымпел", с которым обсудил возможную передачу предприятия концерну "Калашникова" и проект по запуску кораблей с подводным крылом между Сочи и Ялтой.