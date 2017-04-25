Путин заявил, что не против передачи "Калашникову" завода "Вымпел"

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым изучить вопрос передачи концерну "Калашникова" рыбинского судостроительного завода "Вымпел".

"Калашников" — там частные акционеры… Надо еще разобраться, ничего против не имею, но нужно понять, как этот процесс будет происходить",- сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

Так он отреагировал на сообщение гендиректора "Вымпела" Олега Белкова, который рассказал президенту, что Рособоронэкспорт, владеющий заводом, хочет передать актив "Калашникову" как непрофильный.

Путин уточнил у гендиректора завода данные о росте производительности труда и зарплат на заводе и выяснил, что производительность труда за последние годы выросла в десять раз, а зарплата — в 2,8 раза.

"Если все будут так работать, будем жить при коммунизме", — сказал Путин.