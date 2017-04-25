Путин заявил, что не против передачи "Калашникову" завода "Вымпел"

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым изучить вопрос передачи концерну "Калашникова" рыбинского судостроительного завода "Вымпел".
Так он отреагировал на сообщение гендиректора "Вымпела" Олега Белкова, который рассказал президенту, что Рособоронэкспорт, владеющий заводом, хочет передать актив "Калашникову" как непрофильный.
Путин уточнил у гендиректора завода данные о росте производительности труда и зарплат на заводе и выяснил, что производительность труда за последние годы выросла в десять раз, а зарплата — в 2,8 раза.
"Если все будут так работать, будем жить при коммунизме", — сказал Путин.