Путин: власти ищут рыночные меры влияния на курс рубля

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Российские власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

"Мы понимаем, что это одна из ключевых проблем. Поверьте мне, занимаемся этим практически, скажу без всякого преувеличения, в ежедневном режиме. Ваши озабоченности нам тоже понятны. Мы их постоянно тоже обсуждаем. Ищем варианты рыночных мер влияния на эти процессы", — сказал Путин, отвечая на вопрос предпринимателя относительно переукрепления рубля.