"Почта России" планирует доставлять товары с Avito

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Почта России" планирует заключить соглашение с Avito (интернет-сайт объявлений о продаже товаров), чтобы доставлять покупателям товары, сообщил журналистам замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

"Есть истории C2C — такие, как Avito, мы с ними ведем диалог очень плотный на интеграцию", — сказал он.

По его словам, предполагается, что на сайте Avito будет предусмотрена возможность распечатать готовую почтовую квитанцию на отправку товара. "Продавец сможет просто распечатать ее и отнести товар в отделение, если покупатель выбрал такую опцию доставки", — отметил Малышев. По его словам, такой функционал может быть внедрен на сайте Avito в конце 2017 — начале 2018 года.

"Мы с коллегами ведем диалог (с Avito — ред.), интеграция идет постепенно. И, в принципе, со всеми площадками, которые есть в России, мы ведем такой конструктивный диалог", — добавил он.