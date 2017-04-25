ФАС назначила рассмотрение дела против Microsoft на 2 июня

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ назначила на 2 июня рассмотрение дела против американского IT-гиганта Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке РФ, говорится в сообщении ФАС.
"Назначили рассмотрение дела Microsoft на 2 июня", — сказал представитель ФАС.
ФАС в середине ноября 2016 года по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.
"Лаборатория Касперского" указала, что Microsoft существенно — с 2 месяцев до 6 календарных дней — сократила время для адаптации антивирусного ПО сторонних разработчиков к операционной системе ОС Windows 10. Такие действия, по мнению ФАС, ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке ПО. "Лаборатория Касперского" также намерена подать аналогичную жалобу в Еврокомиссию.