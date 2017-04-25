ФАС назначила рассмотрение дела против Microsoft на 2 июня

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ назначила на 2 июня рассмотрение дела против американского IT-гиганта Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке РФ, говорится в сообщении ФАС.

Рассмотрение дела уже откладывается в третий раз: первое заседание по делу состоялось 20 декабря, его отложили на 14 февраля, а потом и на 21 апреля. 21 апреля ФАС снова сообщила об отложении дела, однако новую дату не озвучила.

"Назначили рассмотрение дела Microsoft на 2 июня", — сказал представитель ФАС.

ФАС в середине ноября 2016 года по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.

"Лаборатория Касперского" указала, что Microsoft существенно — с 2 месяцев до 6 календарных дней — сократила время для адаптации антивирусного ПО сторонних разработчиков к операционной системе ОС Windows 10. Такие действия, по мнению ФАС, ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке ПО. "Лаборатория Касперского" также намерена подать аналогичную жалобу в Еврокомиссию.

Глава ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что ведомству может потребоваться шесть месяцев на заключение по делу американской корпорации. По его словам, длительность будет зависеть от того, насколько много материалов представит заявитель — "Лаборатория Касперского". Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский говорил РИА Новости, что процесс по делу, по его мнению, может затянуться на годы.