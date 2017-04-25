AliExpress начнет доставлять товары по России за один день

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жители 20 крупнейших городов России смогут за день получить товары, заказанные на китайской торговой площадке AliExpress, передает газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании.

Заказ из раздела "Молл", где размещаются товары, находящиеся на российских складах, клиенты из крупных городов смогут получить на следующий день. Еще в 50 городов доставка будет осуществляться в пределах трех дней.

В компании добавили, что география регионов с ускоренной доставкой будет расширяться.

Площадка AliExpress.com принадлежит крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba group, основанной предпринимателем Джеком Ма в 1999 году.