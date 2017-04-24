В Минэкономразвития прокомментировали ограничения поставок зерна в Турцию

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТАВОК ЗЕРНА В ТУРЦИЮ ПРОТИВОРЕЧАТ НОРМАМ ВТО, ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ПРОТИВ РФ — ЗАМГЛАВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ГРУЗДЕВ