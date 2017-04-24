Медведев подписал решения о создании двух новых ТОР

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал решения о создании двух новых территорий опережающего развития: на Дальнем Востоке и в Нижегородской области.

"ТОРов у нас становится все больше. В настоящий момент их 34. Я подписал еще два решения о создании таких территорий на Дальнем Востоке, Хабаровском крае, и в Сарове Нижегородской области", — сказал Медведев, выступая на расширенной коллегии Минэкономразвития.

Медведев подчеркнул, что необходимо привлекать деньги в инновационное развитие. Для этого, по его словам, нужно снять избыточные административные ограничения. "Это системная работа, которой мы занимаемся", — добавил премьер.

Он также отметил хорошую работу системы государственного частного партнерства. Медведев привел статистику частных инвестиций в размере 126 миллиардов рублей, вложенных в более чем 1,8 тысячи проектов. Он также отметил, что были введены в эксплуатацию объекты, которые получили поддержку из бюджета по программе проектного финансирования, государственная гарантийная поддержка предоставлена в рамках 41 проекта, общая стоимость — почти 350 миллиардов рублей.