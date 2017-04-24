Сбербанк устранил сбой в работе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сбербанк сообщил, что были временные ограничения при проведении операций по картам, однако сейчас сбой устранен, следует из сообщения банка в Twitter.

Один из пользователей написал в своем микроблоге о том, что по всей стране не работают карты Visa Сбербанка, нельзя провести оплату, сделать перевод, а также снять наличные деньги.

"Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства", — ответил банк.

По всей стране не работают карты #Visa от #сбербанк нельзя снять наличку, сделать перевод. Выходя из дома захватите наличку. — Айрат Давлетшин (@airatdavletshin) 24 апреля 2017 г.

​