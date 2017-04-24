Сбербанк устранил сбой в работе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сбербанк сообщил, что были временные ограничения при проведении операций по картам, однако сейчас сбой устранен, следует из сообщения банка в Twitter.
"Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства", — ответил банк.
По всей стране не работают карты #Visa от #сбербанк нельзя снять наличку, сделать перевод. Выходя из дома захватите наличку.— Айрат Давлетшин (@airatdavletshin) 24 апреля 2017 г.