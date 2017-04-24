"Русал" в первом квартале сократил производство алюминия на 0,6 процента

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ОК "Русал" в первом квартале 2017 года сократила производство алюминия на 0,6% — до 910 тысячи тонн с 916 тысяч тонн по итогам аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении компании.

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года (930 тысяч тонн) выпуск алюминия снизился на 2,1%.

По итогам первых трех месяцев объем производства глинозема возрос на 0,4% относительно уровня первого квартала 2016 года и составил 1,889 миллиона тонн. Добыча бокситов составила 2,869 миллиона тонн, что на 4,6% ниже, чем год назад. Добыча нефелиновой руды уменьшилась на 5% — до 1,056 миллиона тонн.

Средняя цена реализации алюминия в отчетном периоде составила 1,949 доллара за тонну, что на 8,3% выше показателя предыдущего квартала и на 17% больше, чем за январь-март прошлого года.