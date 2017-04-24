"Ъ": навигация "Яндекса" станет платной для таксистов и курьеров

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Яндекс" планирует начать взимать плату с таксопарков, курьерских служб и иного бизнеса, использующего в коммерческих целях сервисы "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигация", пишет газета "Коммерсантъ".

Для работы с сервисами понадобится получить специальную лицензию.

Тестирование нового формата начнется в текущем году, подготовка стартует первого мая – сначала в "Навигаторе", потом – в "Картах".

Эксперты отмечают, что "Яндекс", анонсируя подобные нововведения, рискует: пользователи сервисов могут перейти на альтернативные бесплатные продукты. Аналитики также отмечают, что компания может потерять большой объем данных о пробках.

В целом аудитория "Навигатора" в России в минувшем марте составила 11,5 миллиона человек, всего мобильными приложениями геосервисов "Яндекса" воспользовались 21,9 миллиона человек.