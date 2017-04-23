В США рассказали о вероятном дефиците бюджета от налоговой реформы Трампа

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Главные задачи минфина США — перекрыть финансирование терроризма через санкции и реформировать налоговую систему страны, рассказал на встрече с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард министр финансов Стивен Мнучин. Налоговая реформа может в первое время обернуться дефицитом бюджета, оговорился он.

"Санкции действительно работают. И главной нашей задачей является предотвращение финансирование терроризма через них. Другая задача — налоговая реформа, которая поможет рядовому американцу получить больше денег", — сказал министр.

При этом Мнучин признал, что на первом этапе реформа может привести "к некоторым трудностям", например увеличению бюджетного дефицита. Но она призвана улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему миру, добавил он.

Министр также заявил Лагард, что с нетерпением ждёт работы с ней с точки зрения общих усилий по стабилизации и укреплению роста мировой экономики.

Встреча прошла на полях "весенней встречи" МВФ и Всемирного банка, где встречаются лидеры мировых минфинов и ЦБ.