Минфин заявил, что не собирается облагать НДФЛ доходы по депозитам

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство финансов России не готовит предложений, связанных с обложением НДФЛ доходов от банковских депозитов, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Ранее замглавы Минфина Илья Трунин выступил с идеей облагать доходы по вкладам налогом на доходы физических лиц. По его словам, в имеющейся ныне системе есть несоответствие: подоходный налог выплачивается даже с самых маленьких зарплат, а с доходов от депозитов, часто весьма значительных, не удерживается ничего.

Сейчас доходы по рублевым вкладам не облагаются подоходным налогом, если ставка банка не превышает ключевую ставку ЦБ более чем на пять процентных пунктов.