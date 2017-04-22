Times узнала, с кем предпочтут сотрудничать США после Brexit
13:3622.04.2017
(обновлено: 13:41 22.04.2017)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США предпочтут сначала заключить соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а затем с Великобританией, пишет газета Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп смягчил свою позицию в отношении переговоров с Евросоюзом в целом после того, как попытки провести переговоры с отдельными странами-членами ЕС были отклонены, пишет газета.
В ходе разговора между Трампом и Ангелой Меркель, который состоялся в марте, канцлер Германии заверила президента США в том, что переговоры о торговом соглашении с ЕС "будут проще, чем он думал", пишет газета со ссылкой на источники. Это привело к "пониманию" в администрации Трампа о том, что торговое соглашение с ЕС представляет больший интерес для США, чем соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из ЕС, сообщил близкий к Белому дому источник.
Как сообщает газета, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Британия будет "первой в очереди" к соглашению с США. Годом ранее экс-президент США Барак Обама предположил, что в случае выхода Великобритании из ЕС она "переместится в конец очереди".
"Десять раз Трамп спрашивал ее (Меркель), может ли он провести переговоры о торговом соглашении с Германии. Каждый раз она отвечала, что… он не может заключить торговое соглашение с Германией, только с ЕС", — приводит газета слова высокопоставленного немецкого политика. "Когда ему отказали в 11-й раз, Трамп наконец-то понял намек", — добавил политик.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкТуск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСогласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВ британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкБританские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкШотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкНесмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.