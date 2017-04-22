Times узнала, с кем предпочтут сотрудничать США после Brexit

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США предпочтут сначала заключить соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а затем с Великобританией, пишет газета Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп смягчил свою позицию в отношении переговоров с Евросоюзом в целом после того, как попытки провести переговоры с отдельными странами-членами ЕС были отклонены, пишет газета.

В ходе разговора между Трампом и Ангелой Меркель, который состоялся в марте, канцлер Германии заверила президента США в том, что переговоры о торговом соглашении с ЕС "будут проще, чем он думал", пишет газета со ссылкой на источники. Это привело к "пониманию" в администрации Трампа о том, что торговое соглашение с ЕС представляет больший интерес для США, чем соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из ЕС, сообщил близкий к Белому дому источник.

Как сообщает газета, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Британия будет "первой в очереди" к соглашению с США. Годом ранее экс-президент США Барак Обама предположил, что в случае выхода Великобритании из ЕС она "переместится в конец очереди".

"Десять раз Трамп спрашивал ее (Меркель), может ли он провести переговоры о торговом соглашении с Германии. Каждый раз она отвечала, что… он не может заключить торговое соглашение с Германией, только с ЕС", — приводит газета слова высокопоставленного немецкого политика. "Когда ему отказали в 11-й раз, Трамп наконец-то понял намек", — добавил политик.