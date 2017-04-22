Замглавы Минфина считает, что доход от вкладов следует облагать НДФЛ

КРАСНОЯРСК, 22 апр — РИА Новости. Замминистра финансов РФ Илья Трунин, отвечающий в министерстве за налоговую политику, считает, что доход от депозитов следует облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Сейчас доход по вкладам в российских банках не облагается подоходным налогом, если ставка вклада в рублях не превышает ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 5%.

"Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему мы такой вид доходов не облагаем вовсе. Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних, 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, — с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов, хотя эти доходы гораздо больше? И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения", — сказал Трунин журналистам в кулуарах Красноярского форума в ответ на вопрос о введении НДФЛ на доходы от депозитов.

Минфин и ранее выступал с такой позицией – по мнению министерства, это позволит выровнять условия налогообложения доходов по облигациям, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, и по банковским вкладам. Замглавы Минфина Алексей Моисеев осенью прошлого года говорил, что министерство прорабатывает такой вариант. В качестве примера он приводил крупные депозиты на сумму порядка миллиарда рублей, которые не облагаются НДФЛ.

"Я думаю, даже если мы не будем ставить этот вопрос, этот вопрос будут ставить в политическом плане… Это не то, что идея в рамках Минфина, это я свое отношение вам высказал. Я думаю, что рано или поздно она встанет. Сейчас мы это не предлагаем официально, но, может, кто-то другой предложит в рамках обсуждения налоговой реформы", — добавил Трунин.