ВЭБ рассматривает четыре предложения по продаже "дочки" на Украине

КРАСНОЯРСК, 22 апр — РИА Новости. ВЭБ рассматривает предложения четырех инвесторов по покупке украинского дочернего Проминвестбанка, конкретика может появиться к середине мая, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Так как на последнем этапе появились новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию. Наверно, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать", — сказал он журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", Связь-банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.