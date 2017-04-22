Медведев утвердил комплекс мер по развитию книжной торговли

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утверждается комплекс мер по поддержке негосударственных предприятий в сфере книжной торговли и распространения печатных СМИ, документ размещен на сайте правительства РФ в субботу.

"Подписанным распоряжением утвержден комплекс мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети распространения)", — говорится в сообщении.

В частности, документом предусматриваются: возможность отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе занимающихся торговлей книгами и печатными СМИ в специализированных магазинах и павильонах, к субъектам социального предпринимательства; принятие региональных программ поддержки и развития чтения и проведение мероприятий по популяризации чтения в печатном и электронном виде.

Отмечается, что реализация данных мер позволит поддержать организации в сфере книготорговли и распространения печатных СМИ, выработать единый подход к организации распространения печатных изданий.