СМИ: Япония и Россия могут достичь соглашений по 20 совместным проектам

ТОКИО, 22 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Россия и Япония могут подписать соглашения по реализации около 20 совместных проектов в различных сферах в рамках предстоящего в конце месяца визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву, пишет в субботу газета "Ёмиури".

В частности, по данным издания, речь идет о соглашении о покупке японской корпорацией Mitsui от 10% до 20% российской фармацевтической компании "Р-Фарм", что, в свою очередь, поможет японской стороне расширить возможности производства лекарственных препаратов в РФ и поставок японских лекарств на российский рынок.

Также планируется обсудить совместные разработки нефтяных и газовых месторождений в России.

Визит Синдзо Абэ в Россию пройдет, предположительно, 27-28 апреля. Как сообщали ранее японские СМИ, в настоящее время согласовывается перечень проектов в рамках совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил. Кроме этого, не исключается, что лидеры России и Японии обсудят тему безвизовых поездок бывших японских жителей островов к могилам предков. Другим вопросом на повестке дня может стать ситуация вокруг КНДР на фоне недавних попыток Пхеньяна провести очередные ракетные пуски.

В ходе встречи между президентом России Владимиром Путиным и Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "План сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.

Спустя полгода, в ходе встречи Путина и Абэ в Японии 15-16 декабря 2016 года, были подписаны около 80 документов, в том числе по экономическому сотрудничеству двух стран, облегчению визового режима, рассмотрения возможности совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил.