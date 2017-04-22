В России появилась ассоциация производителей пищевого оборудования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Более 160 производителей спецтехники, сельхозмашин и пищевого оборудования в РФ объединились в ассоциацию "Росспецмаш", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ассоциации.

"Решение было принято в ходе общего собрания членов ассоциации "Росагромаш", которая теперь будет объединять не только производителей сельхозмашин, но также предприятия, выпускающие строительно-дорожную технику, пищевое оборудование и компоненты. В связи с этим ассоциация "Росагромаш" переименована в ассоциацию производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что после объединения производители сельхозтехники смогли только за последние три года увеличить свою долю на российском рынке вдвое – до 54%. Предприятия пищевого машиностроения в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличили объемы производства на 36% — до 11 миллиардов рублей, а производители строительно-дорожной техники за этот же период сумели нарастить объемы экспорта на 157% — до 12,5 миллиарда рублей.

"Во многом эти результаты стали возможны, потому что государство приняло ряд важных решений — объявлена политика на импортозамещение, предоставлены субсидии производителям, введен утилизационный сбор, поддержаны отдельные НИОКР, предоставлены льготные займы Фондом развития промышленности, утверждены критерии отнесения продукции к продукции российского производства, начата поддержка экспорта. Но эти меры будут давать ограниченный эффект без формирования благоприятной промышленной политики", — цитирует представитель пресс-службы президента ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина.

По мнению членов ассоциации "Росспецмаш", для роста конкурентоспособности продукции отечественных предприятий, модернизации производственной базы, стимулирования покупательной способности необходимо установить курс рубля в размере 65-70 рублей за доллар, а ставку по кредитам снизить до 5% в год в краткосрочном периоде. Кроме того, наращивание поступлений в бюджет должно осуществляться не за счет увеличения налоговых ставок, а за счет роста налогооблагаемой базы, то есть за счет роста производства, считают участники общего собрания.

По словам собеседника агентства, участники ассоциации предложили для стимулирования инвестиций в российское производство ввести 50%-ную инвестиционную льготу по налогу на прибыль, а для планирования производства — предусмотреть долгосрочный план субсидирования производителей сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения. Также среди предложений членов ассоциации "Росспецмаш" — отмена возврата НДС при экспорте стали, ограничение роста цен на газ и электроэнергию в размере 50% от индекса цен производителей.