МВФ выдвинул Киеву условие для получение нового кредита

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен. Его слова приводит УНИАН.
"У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире", — отметил Томсен.
По его словам, пенсионная реформа являлась частью программы сотрудничества Украины и МВФ с самого ее начала, но она откладывалась несколько раз.
Ранее украинский вице-премьер Павел Розенко поставил под сомнение профессионализм главы миссии Международного валютного фонда в стране Рона ван Родена, который написал статью об острой необходимости введения пенсионной реформы на Украине и повышения выхода возраста на пенсию.