МВФ выдвинул Киеву условие для получение нового кредита

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен. Его слова приводит УНИАН.

"Пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы (сотрудничества МВФ и Украины — ред.), и в нее входит повышение эффективного пенсионного возраста", — заявил представитель фонда в ходе онлайн пресс-конференции. Он добавил, что пенсии на Украине "очень-очень низкие".

"У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире", — отметил Томсен.

По его словам, пенсионная реформа являлась частью программы сотрудничества Украины и МВФ с самого ее начала, но она откладывалась несколько раз.

"Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества — ред.)", — сказал глава европейского департамента МВФ.

Ранее украинский вице-премьер Павел Розенко поставил под сомнение профессионализм главы миссии Международного валютного фонда в стране Рона ван Родена, который написал статью об острой необходимости введения пенсионной реформы на Украине и повышения выхода возраста на пенсию.