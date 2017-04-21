На Украине раскритиковали идею запустить "поезд в никуда" в обход России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о запуске поезда до Ирана в обход России свидетельствуют о его некомпетентности, заявил глава "Украинских железных дорог" (Укрзализныця) Войцех Балчун. Об этом сообщается на сайте компании.

Балчун назвал анонсированный Мининфраструктуры маршрут "поездом в никуда", так как его фактически невозможно запустить. В Укрзализныце отметили, что их представителей не привлекали для обсуждения возможности реализации такого проекта на переговорах с иранскими железнодорожниками.

Как пояснил бывший замминистра инфраструктуры страны Александр Кава, состав сможет доехать только до азербайджанского города Астара — дальше нет железной дороги. "До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт — 160 километров. И эту дорогу еще построить надо. На это может потребоваться от трех до четырех лет. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти до территории Ирана", — заявил он.

Ранее Омелян анонсировал запуск тестового поезда в Иран для перевозки сельскохозяйственной продукции по территории Грузии и Азербайджана.

Это не первая инициатива украинских властей подобного рода. В 2016 году был запущен поезд по новому направлению "Шелкового пути" в обход РФ. Один из таких составов застрял в Китае из-за отсутствия клиентов, другой вернулся на Украину пустым.