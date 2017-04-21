На Украине раскритиковали идею запустить "поезд в никуда" в обход России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о запуске поезда до Ирана в обход России свидетельствуют о его некомпетентности, заявил глава "Украинских железных дорог" (Укрзализныця) Войцех Балчун. Об этом сообщается на сайте компании.
Как пояснил бывший замминистра инфраструктуры страны Александр Кава, состав сможет доехать только до азербайджанского города Астара — дальше нет железной дороги. "До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт — 160 километров. И эту дорогу еще построить надо. На это может потребоваться от трех до четырех лет. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти до территории Ирана", — заявил он.
Это не первая инициатива украинских властей подобного рода. В 2016 году был запущен поезд по новому направлению "Шелкового пути" в обход РФ. Один из таких составов застрял в Китае из-за отсутствия клиентов, другой вернулся на Украину пустым.