Ритейлер "Магнит" в июне откроет свои первые аптеки

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в июне планирует открыть первые четыре тестовые аптеки на базе своих магазинов, заявил заместитель гендиректора "Магнита" по продажам и HR Илья Саттаров.

"В июне в рамках развития аптечного проекта будут открыты четыре тестовые аптеки… На первом этапе открытия планируем проводить на базе действующих "магазинов у дома" и гипермаркетов, где понимаем траффик и конвертацию клиентов", — сказал Саттаров в ходе телефонной конференции.

"Мы позитивно настроены по данному формату", — добавил он. Топ-менеджер указал, что российский аптечный рынок находится в состоянии роста, кроме того, продажи лекарств на человека в РФ в 13 раз ниже, чем в США, и в 5 раз ниже, чем в Европе. Общий оборот рынка он оценил в 1,3 триллиона рублей. По словам Саттарова, на рынке действует 52,5 тысячи аптек, причем более половины из них — несетевые игроки.

"С нашей стороны я не вижу оснований не заниматься какими-либо новыми проектами, потому что, во-первых, мы имеем ресурс на это. Во-вторых, мы достаточно неплохо понимаем рынок косметики и видим неплохие перспективы на рынке фармы тоже", — указал Саттаров. В свою очередь финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан отметил, что пилотный проект позволит компании принять решение, будет ли она "масштабировать" этот проект или нет.

"В чем будет заключаться это масштабирование — открывать аптеки в магазинах у дома, или в магазинах косметики, или только в гипермаркетах, какой подход в логистике выбрать, какие возможные точки роста оптимизации по себестоимости и маржинальности этого направления. То, что у нас сейчас есть — это теоретическое понимание того, как можно интегрировать аптеки в существующий операционный бизнес компании", — пояснил финдиректор.

Крупнейшим акционером сети магазинов "Магнит" (центральный офис находится в Краснодаре) является Сергей Галицкий, которому принадлежит около 35% акций, free float, по оценке компании, составляет приблизительно 63%. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2016 году снизилась на 7,9% — до 54,409 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 3,7% — до 107,793 миллиарда, выручка — на 13,1%, до 1,075 триллиона рублей.