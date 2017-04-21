Доллар укрепляется к мировым валютам на ожиданиях налоговой реформы Трампа

Информационное табло со знаком доллара на одной из улиц Москвы

Информационное табло со знаком доллара на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Курс доллара к евро и иене растет в пятницу вечером на ожидании инвесторами публикации налоговой реформы США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск курс доллара к иене снижался до 109,07 иены за доллар со 109,32 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,0696 доллара за евро с 1,0718 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 99,99 пункта.

Ранее, в четверг, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что проект налоговой реформы президента страны Дональда Трампа может быть опубликован в ближайшее время.

Согласно обещаниям Трампа, "историческая налоговая реформа" будет включать в себя снижение налога на прибыль корпораций и уменьшение налогов для среднего класса. "Ожидания, что новая администрация сможет реализовать обещанные сокращения налогов и планы по бюджетным расходам, подтолкнули доллар в этом году более чем на 3% после резкого послевыборного ралли", — отмечает газета The Wall Street Journal.

Негативное влияние на курс евро к доллару оказывают грядущие президентские выборы во Франции. Согласно результатам опроса, проведенного 19-20 апреля компанией Elabe, лидерство в президентской гонке сохраняет экс-министр экономики Эммануэль Макрон, которого готовы поддержать 24% избирателей. Второе место занимает лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — за нее собираются отдать свой голос 21,5% опрошенных, что на 0,5 ниже, чем три дня назад.