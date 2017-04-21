Взносы членов МВФ в 2016 году достигли $400 млрд

У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне

У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Общая сумма взносов стран-членов Международного валютного фонда (МВФ) в 2016 году составила 400 миллиардов долларов, сообщает фонд в пятницу.

"Общая сумма взносов членов МВФ в рамках двусторонних соглашений о займах в 2016 году достигла около 400 миллиардов долларов. Эти ресурсы помогут сохранить кредитные возможности МВФ", — говорится в распространённом организацией заявлении.

"Эти обязательства сохранят общий кредитный потенциал МВФ и обеспечат уверенность в том, что фонд будет по-прежнему в состоянии удовлетворять потребности наших членов ", — приводятся в сообщении слова главы фонда Кристин Лагард.

Взносы, поступившие от 35 крупнейших членов фонда, дали результатом заключение 20 соглашений на общую сумму 211 миллиардов долларов.