Состав правления "Новатэка" сокращен до 11 человек

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Совет директоров "Новатэка" на заседании в пятницу принял решение сократить количество членов правления с 12 до 11 человек, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров также принял решение изменить количественный состав правления ПАО "Новатэк", уменьшив его до 11 человек. Были досрочно прекращены полномочия членов правления О.В. Карпушина и К.Н. Яновского. В правление был избран С.В. Васюнин, заместитель председателя правления – директор по производству", — говорится в сообщении.

В марте 2016 года состав правления "Новатэка" был расширен с девяти до 12 человек. В правление были избраны: бывший первый замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов (зампред правления), зампред правления по экономике и финансам Виктор Беляков, зампред правления — директор по производству Олег Карпушин, зампред правления — директор по геологии Игорь Плесовских, директор по стратегическим проектам Илья Тафинцев. Также в состав правления входил директор по финансам "Новатэка" Кирилл Яновский. Все члены правления, кроме Карпушина и Яновского, сохранили свои места.

В состав правления также входят председатель правления Леонид Михельсон, первый зампред правления Александр Фридман, зампреды правления Владимир Басков и Марк Джетвей, директор юридического департамента Татьяна Кузнецова и директор департамента маркетинга и реализации газа Лев Феодосьев.