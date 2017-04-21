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Экономика

Эксперт прогнозирует урожай зерна в России на уровне 112,8 млн тонн

21:0621.04.2017
(обновлено: 22:17 21.04.2017)
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© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской областиУборка урожая зерновых в Новосибирской области
© РИА Новости . Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Урожай зерна в России в 2017 году может снизиться на 6,5% по сравнению с рекордным прошлым годом и составить 112,8 миллиона тонн, экспортный потенциал – выше 41 миллиона тонн. Такие оценки привел гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на зерновом круглом столе в пятницу в Новосибирске.

В начале апреля глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял, что рассчитывает на урожай зерна в 2017 году в объеме не менее 110 миллионов тонн. Обновленная госпрограмма развития АПК на 2013-2020 годы предполагает, что в текущем году валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий составит 104 миллиона тонн.

"Исходя из соображений по посевным площадям, влагобеспеченности основных зернопроизводящих регионов делаем вывод, что мы идем на урожай в 112-113 миллионов тонн, если точнее, то 112,8 миллиона. По сравнению с тем, что было в прошлом году, это снижение, но надо иметь в виду, что это второй урожай после прошлогоднего рекорда. Не было бы его – это был бы рекорд", — сказал Петриченко.

Он уточнил, что урожай пшеницы ожидается на уровне 67,1 миллиона тонн, из которой озимой – 47 миллионов тонн (снижение на 8,5%), ячменя – 17,3 миллиона (снижение на 3,6%), ржи – 2,5 миллиона (снижение на 1,2%), гречихи – около 1 миллиона тонн, кукурузы – 14,9 миллиона тонн (снижение на 2,4%). "По кукурузе я бы сказал, что это рост, исходя из того, что цифру Росстата я ставлю под сомнение, и реальный урожай в 2016 году видится как 14,2-14,5 миллиона тонн", — отметил он.

"При таком урожае не думаю, что будет сильный рост внутреннего потребления, а скорее будет повторение (прошлого года) – это 75 миллионов тонн. Экспортный потенциал находится на уровне, по крайней мере, выше, чем 41 миллион тонн. Если он будет таковым, то переходящие запасы снизятся только лишь до 19 миллионов тонн (с 22,5), а это еще очень много. Надо еще больше отэкспортировать", — сказал эксперт.

Петриченко предполагает, что мировой урожай пшеницы в 2017 году будет значительно ниже прошлогоднего — 732 миллиона тонн против 751 миллиона. "Снижение в первую очередь в США, где посевные площади одни из самых низких за долгие годы. Они активно сокращают ее в пользу сои. Будет снижение у нас (в РФ), снижение на Украине и в Казахстане. Небольшое увеличение будет в Евросоюзе, но оно не компенсирует перечисленные провалы. И главное – это определенное снижение или вход в нормальный производственный процесс по Австралии, где в прошлом сезоне был сумасшедший урожай – 35 миллионов тонн пшеницы, при том, что в среднем они выращивают 25 миллионов тонн", — пояснил он.

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