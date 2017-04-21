Объем поддержанного РЭЦ экспорта в 2016 году составил $8,9 млрд

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Объем экспорта, поддержанного Российским экспортным центром (РЭЦ), составил в 2016 году 8,9 миллиарда долларов (без учета проекта "Ямал СПГ" на 4,1 миллиарда долларов), сообщил во время пресс-конференции генеральный директор ЭКСАР (входит в группу компаний РЭЦ) Алексей Тюпанов.

Он отметил, что приоритетными отраслями, получившими поддержку РЭЦ, стали сельхозмашиностроение, авиастроение, автомобильная промышленность и железнодорожное машиностроение.

Глава группы РЭЦ Петр Фрадков, в свою очередь, озвучил планы по организации в 2017 году 45 точек присутствия РЭЦ в зарубежных государствах. В частности, будут открыты представительства в Индии, Индонезии и Азербайджане.

"Мы будем расширять сеть торговых домов РЭЦ. В этом году мы планируем открыть свои представительства в Индии и Индонезии, а также запустить работу более 30 торговых агентов, которые будут заниматься поиском потенциальных покупателей российской продукции", — сообщил Фрадков.