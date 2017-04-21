Минфин США отказался выдавать Exxon разрешение на работу в России

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министерство финансов США не сделает исключение для компании Exxon Mobil и не выдаст ей разрешение для работы в России в рамках санкционного режима, заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

"В рамках консультаций с президентом Дональдом Трампом, министерство финансов не будет выдавать разрешений американским компаниям, включая Exxon, для работ по бурению, запрещенных санкциями против России", — говорится в заявлении Мнучина.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что ExxonMobil попросила сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках, а в последние месяцы подала заявку на исключение по проекту в Черном море. Компания объясняет необходимость исключения тем фактом, что срок действия ее разрешения на работу в Черном море истечет, если она не предпримет ряд действий уже в этом году.

ExxonMobil в январе 2011 года подписала с "Роснефтью" соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Черного моря. Кроме того, "Роснефть" и ExxonMobil в сентябре 2014 году открыли новое месторождение на участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море. Однако из-за антироссийских санкций ExxonMobil остановила работы по проектам.