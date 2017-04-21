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Экономика

"Мир", придуманный нами: бюджетники перейдут на российские платежные карты

19:3821.04.2017
(обновлено: 20:14 21.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПервые карты национальной платежной системы МирПервые карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российским работникам бюджетной сферы и пенсионерам придется отказаться от банковских карт, подключенных к иностранным платежным системам – Visa и Mastercard. Их заменят на карты, поддерживающие отечественную платежную систему "Мир". Закон о переводе бюджетников на национальные платежные инструменты Госдума приняла на заседании в третьем чтении в пятницу, 21 апреля.

Закон обязывает банки использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Речь идет о выплатах денежного содержания, зарплатах работников государственных и муниципальных учреждений, пенсиях и стипендиях.

Выпуск и обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. Бесплатным останется и обслуживание карт для работников бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов.

Презентация платежной карты Мир
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Эксперт: карта "Мир" нужна для безопасности платежной системы страны

Поэтапный переход

Переводить на использование национальной платежной карты "Мир" для работников бюджетной сферы будут поэтапно. С 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдавать гражданам, которые обратятся в банки за открытием счета для получения выплат из бюджета.

Остальным дадут еще год на "раскачку" — получить "Мир" они должны будут до 1 июля 2018,  для пенсионеров срок замены продлили до 1 июля 2020 года, и получат они ее взамен имеющейся бесплатно.

Оператор карты "Мир" — Национальная система платежных карт (НСПК). Ее создали летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

© AP Photo / Martin MeissnerПлатежные системы Visa и MasterCard
© AP Photo / Martin Meissner
Платежные системы Visa и MasterCard

Как отметили в НСПК, уже сегодня платежная инфраструктура готова к работе с картами "Мир".

"К обслуживанию карт подготовили свои устройства – банкоматы и терминалы уже более 170 банков. Карты "Мир" принимают более 96% банкоматов, и 90%  терминалов в торговых сетях", — рассказала РИА Новости представитель НСПК Елена Бочарова. 

Сети ждут покупателей

Крупные торговые точки должны обеспечить прием карт "Мир" до 1 октября 2017 года.

Зампредправления Сбербанка, курирующий IT- блок, Станислав Кузнецов
© Фото : предоставлено "Сбербанком"
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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших  федеральных сетевых ритейлеров ("Ашан", "Атак", Billa, "Магнит", "Дикси", "М-Видео", "Эльдорадо" и др.) готовность к работе с картами "Мир" подтвердили. Все они уже принимают платежное средство.

В Ассоциации отмечают, что внедрение системы для игроков обернулось дополнительными издержками, но рассчитывают, что, в частности, стоимость эквайринга — платы за проведение средств с карточки, которая берется с магазина, а не с покупателя — для карт "Мир" будет ниже. Средняя стоимость инкассации наличности составляет примерно 0,5%, а средняя стоимость эквайринга – 1,5-2%.

Обещали, что стоимость эквайринга в карте "Мир" будет минимальной, ниже, чем в Visa и Mastercard", — отметил Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора АКОРТ.

По его словам, конкурентное преимущество, которое дает магазинам наличие возможности расплатиться пластиковой картой, уравновесит издержки.

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация платежной карты "Мир"
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Презентация платежной карты "Мир"

Вызов для небольших магазинов

Впрочем, если крупный ритейл уже во всеоружии, для несетевых магазинов, особенно в небольших населенных пунктах и сельской местности,  обязанность принимать "Мир" может стать проблемой.

От предприятий, чья выручка не превышает 40 млн рублей в год, не будут требовать обеспечить возможность оплаты товаров и услуг новой картой. Как считают в АКОРТ, это достаточный порог "отсечения", чтобы не навредить малому бизнесу.

Впрочем, ряд экспертов уверены, что проблемы у малых и средних предприятий однозначно будут. Части небольших магазинов, от которых возможность приема новых карт "потребует огромных денег", возможно, придется закрыться, а другие компенсируют издержки за счет покупателей, повысив розничные цены. На это указывает ведущий эксперт Института Современного развития, экономист Никита Масленников.

Электронный платеж. Архивное фото
© Fotolia / thanatip
В Сбербанке рассказали, когда в России могут отказаться от платежных карт

Впрочем, по его мнению, годового переходного периода должно хватить, чтобы  отрегулировать и эти проблемы.

"Судя по тому, как действует Центральный банк, развивая эту платежную систему, всё должно получиться",  - отмечает он.

Банки заинтересованы

По данным НСПК, национальные платежные карты уже выпускают 73 федеральных и региональных банка, в их числе  - Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Связь-Банк, МИНБ, банк "Россия", АК БАРС и другие.

"Замена карт не будет проблемой для крупных российских банков в пределах первой двадцатки. А вот для мелких и региональных банков сложности обеспечены, но их также возможно уладить в переходный период", — считает Масленников.

© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков отвечает на вопросы журналистов после получения новой карты "Мир", выпущенной банком ВТБ24
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков отвечает на вопросы журналистов после получения новой карты "Мир", выпущенной банком ВТБ24

В Ассоциации региональных банков, впрочем, указывают на то, что никаких дискриминационных условий для мелких банков в законе нет.

"С учетом того, что они небольшие и более мобильны, то готовы предоставить карты "Мир" на уровне муниципальных образований и уровне районов, где они работают, даже быстрее крупных федеральных банков", — отметил вице-президент Ассоциации Олег Иванов. 

Расплатиться за границей

Как рассказали в НСПК, картами "Мир" уже можно пользоваться за границей.

Сейчас это реализовано через ко-бейджинговые проекты – выпуск совместных карт с международными платежными системами. Банки уже выпускают карты "Мир"-Maestro и "Мир"-JCB.

В России такие карты работают, как карты "Мир", а за рубежом принимаются во всей сети приема бренда Maestro и японской платежной системы JCB.

Платежные системы Visa и MasterCard. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan, File
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Предполагается, что к лету карты "Мир" будут принимать в Армении, позднее – в  Казахстане, Белоруссии, Киргизии и других странах ЕАЭС.

Обсуждается такая возможность в популярных у российских туристов странах – например, Турции и Таиланде. 

Под своим контролем

Интерес россиян к новому платежному инструменту пока невелик. 70% граждан не планируют заводить банковскую карту "Мир", показал недавний опрос ВЦИОМ.  Каждый пятый респондент заявил о желании оформить банковскую карту "Мир", а на руках эта карта есть у 3% опрошенных.

В АКОРТ не удивлены, отмечая, что 3% на старте проекта — это нормально. История должна раскрутиться, в нее должны поверить.

© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПервые карты национальной платежной системы "Мир"
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Первые карты национальной платежной системы "Мир"

Эксперты считают, что национальная платежная карта – шаг в правильном направлении.

"Государство имеет право держать свои собственные деньги под собственным контролем. Это деньги бюджета,  и потому регуляторы имеют полные основания контролировать, в том числе, и безопасность проведения этих бюджетных средств для гражданина", — подчеркивает Масленников из Института современного развития.

Наблюдатели подчеркивают, что конкурентоспособность новых карт сможет обеспечить большая безопасность этих инструментов по отношению к уже имеющимся. ЦБ должен показать, что карты "Мир" не уступают по безопасности лучшим мировым образцам, а в чем-то их и превосходят. 

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