"Мир", придуманный нами: бюджетники перейдут на российские платежные карты

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российским работникам бюджетной сферы и пенсионерам придется отказаться от банковских карт, подключенных к иностранным платежным системам – Visa и Mastercard. Их заменят на карты, поддерживающие отечественную платежную систему "Мир". Закон о переводе бюджетников на национальные платежные инструменты Госдума приняла на заседании в третьем чтении в пятницу, 21 апреля.

Закон обязывает банки использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Речь идет о выплатах денежного содержания, зарплатах работников государственных и муниципальных учреждений, пенсиях и стипендиях.

Выпуск и обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. Бесплатным останется и обслуживание карт для работников бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов.

Поэтапный переход

Переводить на использование национальной платежной карты "Мир" для работников бюджетной сферы будут поэтапно. С 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдавать гражданам, которые обратятся в банки за открытием счета для получения выплат из бюджета.

Остальным дадут еще год на "раскачку" — получить "Мир" они должны будут до 1 июля 2018, для пенсионеров срок замены продлили до 1 июля 2020 года, и получат они ее взамен имеющейся бесплатно.

Оператор карты "Мир" — Национальная система платежных карт (НСПК). Ее создали летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

© AP Photo / Martin Meissner Платежные системы Visa и MasterCard © AP Photo / Martin Meissner Платежные системы Visa и MasterCard

Как отметили в НСПК, уже сегодня платежная инфраструктура готова к работе с картами "Мир".

"К обслуживанию карт подготовили свои устройства – банкоматы и терминалы уже более 170 банков. Карты "Мир" принимают более 96% банкоматов, и 90% терминалов в торговых сетях", — рассказала РИА Новости представитель НСПК Елена Бочарова.

Сети ждут покупателей

Крупные торговые точки должны обеспечить прием карт "Мир" до 1 октября 2017 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших федеральных сетевых ритейлеров ("Ашан", "Атак", Billa, "Магнит", "Дикси", "М-Видео", "Эльдорадо" и др.) готовность к работе с картами "Мир" подтвердили. Все они уже принимают платежное средство.

В Ассоциации отмечают, что внедрение системы для игроков обернулось дополнительными издержками, но рассчитывают, что, в частности, стоимость эквайринга — платы за проведение средств с карточки, которая берется с магазина, а не с покупателя — для карт "Мир" будет ниже. Средняя стоимость инкассации наличности составляет примерно 0,5%, а средняя стоимость эквайринга – 1,5-2%.

Обещали, что стоимость эквайринга в карте "Мир" будет минимальной, ниже, чем в Visa и Mastercard", — отметил Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора АКОРТ.

По его словам, конкурентное преимущество, которое дает магазинам наличие возможности расплатиться пластиковой картой, уравновесит издержки.

Вызов для небольших магазинов

Впрочем, если крупный ритейл уже во всеоружии, для несетевых магазинов, особенно в небольших населенных пунктах и сельской местности, обязанность принимать "Мир" может стать проблемой.

От предприятий, чья выручка не превышает 40 млн рублей в год, не будут требовать обеспечить возможность оплаты товаров и услуг новой картой. Как считают в АКОРТ, это достаточный порог "отсечения", чтобы не навредить малому бизнесу.

Впрочем, ряд экспертов уверены, что проблемы у малых и средних предприятий однозначно будут. Части небольших магазинов, от которых возможность приема новых карт "потребует огромных денег", возможно, придется закрыться, а другие компенсируют издержки за счет покупателей, повысив розничные цены. На это указывает ведущий эксперт Института Современного развития, экономист Никита Масленников.

Впрочем, по его мнению, годового переходного периода должно хватить, чтобы отрегулировать и эти проблемы.

"Судя по тому, как действует Центральный банк, развивая эту платежную систему, всё должно получиться", - отмечает он.

Банки заинтересованы

По данным НСПК, национальные платежные карты уже выпускают 73 федеральных и региональных банка, в их числе - Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Связь-Банк, МИНБ, банк "Россия", АК БАРС и другие.

"Замена карт не будет проблемой для крупных российских банков в пределах первой двадцатки. А вот для мелких и региональных банков сложности обеспечены, но их также возможно уладить в переходный период", — считает Масленников.

В Ассоциации региональных банков, впрочем, указывают на то, что никаких дискриминационных условий для мелких банков в законе нет.

"С учетом того, что они небольшие и более мобильны, то готовы предоставить карты "Мир" на уровне муниципальных образований и уровне районов, где они работают, даже быстрее крупных федеральных банков", — отметил вице-президент Ассоциации Олег Иванов.

Расплатиться за границей

Как рассказали в НСПК, картами "Мир" уже можно пользоваться за границей.

Сейчас это реализовано через ко-бейджинговые проекты – выпуск совместных карт с международными платежными системами. Банки уже выпускают карты "Мир"-Maestro и "Мир"-JCB.

В России такие карты работают, как карты "Мир", а за рубежом принимаются во всей сети приема бренда Maestro и японской платежной системы JCB.

Предполагается, что к лету карты "Мир" будут принимать в Армении, позднее – в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и других странах ЕАЭС.

Обсуждается такая возможность в популярных у российских туристов странах – например, Турции и Таиланде.

Под своим контролем

Интерес россиян к новому платежному инструменту пока невелик. 70% граждан не планируют заводить банковскую карту "Мир", показал недавний опрос ВЦИОМ. Каждый пятый респондент заявил о желании оформить банковскую карту "Мир", а на руках эта карта есть у 3% опрошенных.

В АКОРТ не удивлены, отмечая, что 3% на старте проекта — это нормально. История должна раскрутиться, в нее должны поверить.

Эксперты считают, что национальная платежная карта – шаг в правильном направлении.

"Государство имеет право держать свои собственные деньги под собственным контролем. Это деньги бюджета, и потому регуляторы имеют полные основания контролировать, в том числе, и безопасность проведения этих бюджетных средств для гражданина", — подчеркивает Масленников из Института современного развития.

Наблюдатели подчеркивают, что конкурентоспособность новых карт сможет обеспечить большая безопасность этих инструментов по отношению к уже имеющимся. ЦБ должен показать, что карты "Мир" не уступают по безопасности лучшим мировым образцам, а в чем-то их и превосходят.