В Киеве посчитали потери из-за внешнего управления предприятий в Донбассе

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Украинский госбюджет недополучит не менее 262 миллионов долларов налоговых поступлений в год из-за введения властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, сообщается на сайте министерства по делам временно оккупированных территорий.

"Захваченные предприятия только трех промышленных групп в прошлом году обеспечили налоговых поступлений в бюджет на сумму около 7 миллиардов гривен (около 262 миллионов долларов)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, из этой суммы доля горно-металлургической группы "Метинвест", принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, составляет 1,3 миллиарда гривен (48,6 миллионов долларов), одной из ведущих металлургических компаний Украины — корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД) – 1,5 миллиарда гривен (более 56 миллионов долларов), украинской энергокомпании Ахметова ДТЭК – 4,2 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов).

"В текущем году соответствующих поступлений не ожидается", — отметили в министерстве.

Как отмечается по результатам встречи министерства с представителями предприятий, на которых введено внешнее управление, в ДНР и ЛНР была достигнута договоренность о создании рабочей группы при министерстве для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями и минимизации негативных последствий для экономики страны.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых были депутаты Верховной рады Украины, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Позднее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. Власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.